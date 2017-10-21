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Групу злодіїв-іноземців затримали у Хмельницькому під час крадіжки
Переглядів Переглядів: 123  Обговорень Обговорень: (0) 21-10-2017, 12:42
Троє зловмисників є жителями різних держав, а в Україні проживають тимчасово.
У Хмельницькому працівники поліції затримали одразу після вчинення квартирної крадіжки трьох іноземних громадян, які тимчасово проживають в Україні, повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на пост в ФБ ГУ НП в області.
Чоловіки прибули до України з трьох різних держав і тут об'єдналися в групу, аби вчиняти злочини. Двоє тимчасово проживали в Києві, один - у Харківській області.
Раніше кожен з затриманих уже притягувався до кримінальної відповідальності.
Копи Хмельниччини провели спецоперацію і затримали трійцю одразу після того, як вони обікрали квартиру 47-річної містянки, заволодівши великою кількістю коштовних ювелірних виробів та значною сумою грошових коштів в гривнях та іноземній валюті.
"Під час огляду автомобіля, яким пересувалися зловмисники, правоохоронці вилучили безліч доказів їхньої злочинної діяльності, - кажуть копи. - Паралельно перевіряємо підозрюваних на причетність до аналогічних злочинів, в тому чисті - в інших містах України."
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 ККУ - крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Наразі усім трьом оголошено про підозру.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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