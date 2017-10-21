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НА ВОЛИНІ ЧЕРЕЗ НЕЩАСНЕ КОХАННЯ МАТИ П'ЯТЬОХ ДІТЕЙ ВИПИЛА ОТРУТУ
Переглядів Переглядів: 118  Обговорень Обговорень: (0) 21-10-2017, 12:44
Цими днями горохівські лікарі повертали до життя 29-річну жительку села Скірча: жінка після розпиття спиртного напилася рідини «Антижук».
У селі люди кажуть, що жінка не місцева. Вона – багатодітна мама. За п'ятьма дітьми доглядає дбайливо. Чотири донечки і синочок віком 10, 9, 8, 5 і 4 рочків, завжди акуратно одягнені і ситі попри те, що ненька час від часу заглядає у чарку, що контролювали працівники сільської ради і служби у справах дітей райдержадміністрації.
Останнім часом жила зі співмешканцем, який, подейкують, не хотів звикати, що його громадянська дружина не відмовляється від стопки, тому вирішив залишити сім’ю. Цим жінка і перейнялася до п’яного бездумства.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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