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На Тернопільщині СБУ блокувала незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку
Переглядів Переглядів: 97  Обговорень Обговорень: (0) 24-10-2017, 10:39
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою блокували на Тернопільщині незаконне втручання у роботу комунікаційних мереж для організації маршрутизації міжнародного телефонного трафіку.
Правоохоронці встановили, що троє працівників Укрзалізниці організували направлення трафіку в обхід міжнародних центрів комутації. Використовуючи спеціальне програмне забезпечення та комунікаційне обладнання, вони забезпечували підміну номерів абонентів та видавали міжнародний трафік за місцеві телефонні розмови. За попередніми висновками експертів, загальна сума завданих ділками збитків становить понад двісті п’ятдесят тисяч гривень.
Під час обшуків у робочих кабінетах та помешканнях зловмисників співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку, документи «чорної» бухгалтерії та електронні носії інформації, які доводять проведення оборудки.
Відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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