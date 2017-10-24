Надходження від користувачів надрами Рівненщини склали майже 20 мільйонів гривень

Протягом девяти місяців 2017 року платники рентних платежів – надрокористувачі Рівненської області спрямували до зведеного бюджету країни 19,6 млн грн, в тому числі до державного бюджету перераховано суму у розмірі 14,4 млн грн, до місцевих бюджетів надійшло – 5,2 млн грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3,8 млн. грн., або на 24 відсотка.

На Рівненщині біля 600 суб’єктів господарювання зареєстровані платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Фіскальною службою Рівненщини постійно проводиться робота, спрямована на повноту та своєчасну сплату рентних платежів. Так, з початку року до Державної фіскальної служби України направлена інформація щодо ініціювання питання зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами по 4 суб’єктах господарювання, за якими рахується податковий борг у сумі 0,1 млн грн.

ГУ ДФС у Рівненській області.