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Винуватець смертельної ДТП проведе у тюрмі 5 років
Переглядів Переглядів: 103  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 10:03
Вироком Сарненського районного суду з урахуванням позиції прокуратури визнано винним 22-річного жителя с. Старе Село, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула людина, при цьому завідомо залишивши її без допомоги (ознаки кримінальних правопорушень, що передбачені ст.ст.286, 135 Кримінального кодексу України).
Доведено, що чоловік у жовтні 2015 року, не маючи посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, керуючи автомобілем MAZDA-MX6 в с. Старе Село Рокитнівського району проявив неуважність до дорожньої обстановки, та, перевищивши допустиму швидкість, здійснив наїзд на пішохода, після чого зник з місця події.
Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці пригоди.
- Винуватцю скоєного призначено 23.10.2017 судом покарання у виді 5 років позбавлення волі. Засудженого взято під варту в залі суду одразу після проголошення обвинувального вироку, - повідомив державний обвинувач, прокурор Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури Дем’ян Мініч.

За матеріалами Сарненської місцевої прокуратури.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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