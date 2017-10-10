Винуватець смертельної ДТП проведе у тюрмі 5 років

Вироком Сарненського районного суду з урахуванням позиції прокуратури визнано винним 22-річного жителя с. Старе Село, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула людина, при цьому завідомо залишивши її без допомоги (ознаки кримінальних правопорушень, що передбачені ст.ст.286, 135 Кримінального кодексу України).

Доведено, що чоловік у жовтні 2015 року, не маючи посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, керуючи автомобілем MAZDA-MX6 в с. Старе Село Рокитнівського району проявив неуважність до дорожньої обстановки, та, перевищивши допустиму швидкість, здійснив наїзд на пішохода, після чого зник з місця події.

Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці пригоди.

- Винуватцю скоєного призначено 23.10.2017 судом покарання у виді 5 років позбавлення волі. Засудженого взято під варту в залі суду одразу після проголошення обвинувального вироку, - повідомив державний обвинувач, прокурор Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури Дем’ян Мініч.



За матеріалами Сарненської місцевої прокуратури.