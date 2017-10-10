Білорусів викинули з торгів на 172 мільйона за відсутність в українському ЄДР і далекий мобільний АБЗ

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області 22 вересня за результатами тендерів уклала дві угоди про поточний середній ремонт автодоріг державного значення окремими ділянками на загальну суму 172,33 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління-56» Галини Ставчанської за 91,56 млн грн. відремонтує трасу Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 142+064 – км 197+770 довжиною 55,7 км.

ТОВ «Техно-Буд-Центр» за 80,77 млн грн. відремонтує трасу Р-05 Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянках км 243+610 – км 249+260 і км 272+024 – км 276+045 загальною довжиною 9,8 км.

За підсумковими відомостями ресурсів, суміш ЩМА-15 у «Хмельницького ШБУ-56» коштує 1 627 грн./т, а в «Техно-Буд-Центру» – 1 750 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Асфальтобетон щільний крупно- і дрібнозернистий типу А марки 1 у «Хмельницького ШБУ-56» замовили по 1 270-1 358 грн./т, а в «Техно-Буд-Центру» – по 1 375 грн./т.

Названі ціни загалом відповідають рівню ринку та іншим тендерам.

Бітумні емульсії ЕКШ-50, ЕКШМ-50 і ЕКП-60 у «Техно-Буд-Центру» коштують 7 500-8 750 грн./т, а у «Хмельницького ШБУ-56» на третину дорожче – 10 000-11 250 грн./т.

Сума угод на 15% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 201,74 млн грн.

ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 6» (Гродно, Білорусь) не допустили до аукціонів за відсутність даних про кінцевого бенефіціара в українському держреєстрі, недостатню кількість котків і розташування мобільного асфальтобетонного заводу в Білорусі без документів на орендовану чи відведену ділянку в України, куди його буде перебазовано.

Разом з тим, тендерна документація не містила чітко прописаних вимог щодо кількості котків та надання паперів на майбутню ділянку під АБЗ. Замовник вимагав лише вказати фактичне місце розташування асфальто-бетонного заводу, який буде задіяний для виконання робіт по предмету закупівлі.

Що ж до реєстрації, то фірма подала виписку з держреєстру Білорусі, де немає поняття бенефіціара, а дані про власника (засновника, учасника) не заповнені. При цьому «ДБТ № 6» на 99,58% належить державі Білорусь. До аукціонів фірма двічі успішно скаржилась в АМКУ на дискримінаційні вимоги.

У торгах також брало участь ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного, котре не знижувало ціну, як і «Техно-Буд-Центр».

Торги ще за чотирма лотами замовник скасував через відсутність подальшої потреби.

Фірмою «Техно-Буд-Центр» володіє Григорій Процик із Тернополя. Раніше її співвласником був Любомир Грегоращук, чий син Андрій був депутатом Тернопільської міськради від партії ВО «Свобода».

Андрій Грегоращук є зятем екс-керівника Служби автодоріг у Рівненській області Юрія Проника, який раніше обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області. Син Проника Орест також керував ДАК «Автомобільні дороги України».

З травня 2016 р. обов’язки голови правління ДАК «Автомобільні дороги України» виконував Артем Гриненко, помічник нардепа (БПП) Артура Герасимова, якого у травні 2016 р. президент Петро Порошенко призначив своїм представником в Верховній Раді.

Із червня 2017 р. в. о. голови правління «Автодоріг України» є Косинський Роман Валерійович. Це екс-керівник Дарницької районної податкової інспекції міста Києва та помічник нардепа Артура Герасимова. Косинський також був бізнес-омбудсменом в Луганській області при губернаторі Георгію Туці.