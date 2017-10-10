У Рівному купили нових авто на суму понад 2 млн доларів

У вересні у Рівному та Рівненській області продали 68 нових автомобілів, що на 11 машин більше ніж у серпні цього року.

За інформацією сайту з продажу автомобілів RST.ua, сума покупок нових легкових машин у регіоні склала більше 2 млн доларів США без врахування вартості додаткового обладнання. Найбільше куплених автомобілів – вартістю від 17 до 35 тисяч доларів США без врахування ціни додаткових опцій. Доля проданих авто у цьому ціновому діапазоні – 47% проданих машин. Середня ціна проданих авто на Рівненщині – 31 тисяча доларів.

Найпопулярнішою маркою у Рівному стала Toyota. Якщо розглядати по моделях, то лідирує Toyota Land Cruiser. Їх продали 4 одиниці. Є ще кілька моделей, яких продали таку ж кількість, але сума покупок у них менша. Це Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV4 і Renault Duster.

Найдорожче нове авто, яке зареєстрували у Рівному – Mercedes S-Class Coupe, вартістю понад 200 тисяч доларів, без врахування ціни додаткових опцій.

Серед проданих у вересні автомобілів, майже половина обладнана дизельними двигунами. Доля моторів з таким видом палива у вересні в регіоні становила 47%.

Для порівняння, у серпні у Рівненській області продали 52 автомобілі. Сума покупок склала 1,5 млн доларів США, без врахування вартості додаткових опцій. Це був найнижчий результат серед регіонів. Найпопулярнішими моделями стали Renault Duster Kia, Sportage і Toyota Camry. Таких машин продали по 3 одиниці. На другому місці сім моделей, яких продали по 2 авто – Toyota RAV4, Mazda CX-5 New, Toyota Land-Cruiser, Citroen C3, Volkswagen Polo Sedan, Peugeot 3008 і Volkswagen Passat Variant. На третє місце можна поставити усі решта авто, які продали в області. Серед них був Land Rover Range-Rover Velar, Mercedes E-Class Coupe і Porsche Macan.

