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Надходження ЄСВ на Рівненщині зростають
Протягом поточного року – станом на 1 листопада 2017 року – сума надходжень від сплати єдиного в ...


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Надходження ЄСВ на Рівненщині зростають
Переглядів Переглядів: 78  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 15:29
Протягом поточного року – станом на 1 листопада 2017 року – сума надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платниками Рівненщини склала понад 2,6 млрд. гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження ЄСВ збільшилось на 820 млн. грн.
За словами начальника ГУ ДФС у області Дмитра Зайцева, серед основних чинників позитивної динаміки сплати єдиного внеску – зростання фонду оплати праці та легалізації найманих працівників.
Також керівник зазначив, що позитивна динаміка у надходженнях ЄСВ є результатом систематичної співпраці з роботодавцями у контексті підвищення рівня оплати праці найманих працівників.
Cвоєчасна сплата єдиного соціального внеску гарантує громадянам право на соціальний захист на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, пенсійне забезпечення та інші виплати. ЄСВ для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановленого у розмірі 22 відсотки, і він підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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