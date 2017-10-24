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|Как появились черноморские курорты?
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Вчера, 20:51
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История возникновения черноморских курортов России берет своё начало в начале двадцатого века, когда было замечено, что климат в этом месте не только приятный, но и полезный. Например, воздух в приморской области насыщен различными веществами, оказывающими благоприятное воздействие на организм человека. И это только лишь единичный пример того, как природа помогает человеку. Изучение её воздействия на здоровье и самочувствие человека продолжается и по сей день, несмотря на богатый накопленный опыт в этом вопросе. В процессе исследований возникают даже целые медицинские направления, изучающие воздействие отдельных элементов окружающей среды. Например, талассотерапия изучает влияние море и его продуктов на человека.
И природа не скупится на «подарки». Например, использование специальных грязей помогает в лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. А минеральные воды содержат полезные для человека минеральные вещества. Всё это богатство находится, что говорится под ногами, надо просто научиться эти «дары» правильно использовать. И за десятилетия своей деятельности местные санатории и пансионаты накопили богатый опыт в плане лечения и профилактики различных заболеваний. За годы работы миллионы людей смогли получить облегчение и позабыть о своих недугах. И думается, поток туристов в эти края не иссякнет никогда. Ведь помимо пользы, отдых на побережье Черного моря может быть просто приятным. Ласковое южное солнце, бодрящее мор, свежий воздух, обилие натуральных фруктов и овощей – мало мест, где можно найти это всё, как говорится «в одном флаконе».
>И чтобы попасть на море проще всего использовать авиационный транспорт. Он не имеет конкурентов в скорости, правда не доступен большому проценту жителей страны по причине того, что аэропорт есть не в каждом городе. Повезло в этом вопросе жителям города Брянск, которые купив авиабилеты Брянск Анапа, смогут совершить непродолжительное по времени путешествие на самолете и с головой погрузиться в курортную атмосферу беззаботности и веселья. Как правило, на время курортного сезона с курортами устанавливается прямое воздушное сообщение и авиакомпании предлагают своим клиентам билеты на прямые рейсы. Но даже если таких авиарейсов не оказалось в наличии, стоит обратить свое внимание на альтернативные предложения. Иногда полет с пересадкой становится не таким уж плохим вариантом, если подойти к подбору авиарейсов с должным старанием.
|Джерело:
provinciyka.rv.ua
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