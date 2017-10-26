Бассейн и здоровье женщины

Наверняка, каждая женщина не раз задумывалась, какое влияние оказывает плавание в общественном бассейне на ее здоровье? Ученые уверенны, что плавание способствует укреплению иммунитета, поскольку закалять организм, к тому же это прекрасный способ обрести хорошую физическую форму и укрепить мышцы. Но помимо всего этого положительного влияния, которое оказывает плавание на наш организм, есть и негативные стороны. Именно эти причины подталкивают большинство владельцев больших домовладений и загородных участков построить свой собственный бассейн. Неважно, будет ли его закрывать павильон для бассейнов или же он будет находиться на открытом воздухе, главное здесь, что хозяин знает наверняка, каким образом его водоем чистится и дезинфицируется.

Но не у всех есть такая возможность, а здоровыми и красивыми хочется быть всем. Поэтому записавшись в общественный бассейн необходимо уяснить некоторые нюансы. Первым делом нужно узнать, какой способ дезинфекции применяется в выбранном вами общественном бассейне. Даже в современных городах не все общественные бассейны обрабатываются современными безвредными средствами, ведь их приобретение удовольствие довольно дорогостоящее. В некоторых местах используют такие методы дезинфекции, как ультразвуковая обработка, воздействие ультрафиолетом, озонирование и другие способы. А многие бассейны и вовсе по-старинке обрабатываются обычным хлором.

Специалисты, занимающиеся продажей и установкой бассейнов в частных домовладениях - http://www.intercom.in.ua/pools/- соглашаются с медиками, что любое химическое средство способно принести какой-либо вред здоровью. Используемые для бассейнов химикаты могут оказывать негативное влияние как на кожный покров и волосы, находящиеся, как говорится, на поверхности, так и на интимное здоровье женщины, не говоря уже о том, что они могут стать причиной аллергических реакций организма. Но совсем отказаться от их использования невозможно. Так как защитить свой организм?

Чтобы хлор, так часто встречающийся в общественных бассейнах, не оказывал негативного влияние на здоровье женщины, или хотя бы оно было минимальным, следует предпринять определенные шаги. Так многие пренебрегают золотым правилом: не ходить на плавание с различными косметическими средствами на коже, поскольку хлор может вступить с ними во взаимодействие и вызвать покраснение, зуд и другие реакции кожи. Крайне желательно всегда надевать очки при плавании в бассейне. Это делается для того, чтобы не развился конъюнктивит. Все вы знаете, что хлорированная вода может навредить и здоровью ваших волос. По этой причине рекомендуется надевать специальную шапочку для головы. Таким образом, можно избежать повреждения структуры волос. Если вы посещаете общественный бассейн, то рекомендуется тщательно очищать и увлажнять кожу. Специалисты также рекомендуют использовать специальную косметику для личной гигиены. Такая интимная косметика обладает антисептическими свойствами. Она прекрасно защищает слизистые оболочки от попадающих на них инфекций. И возьмите за правило после каждого посещения общественного бассейна принимать душ и использовать косметические средства, нацеленные на восстановление кожи. Это могут быть различные крема, увлажняющие лосьоны и прочие средства.