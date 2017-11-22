Избавляемся от насморка

Каждый человек сталкивался не раз в своей жизни с такой неприятностью как насморк. Несмотря на то, что это недомогание считается болезнью не серьёзной, всё-таки состояние заложенности носа приносит немалый дискомфорт.

Есть несколько способов быстрого избавления от этого недуга http://nasmorka.ru/ и зависят они от причины возникновения насморка:

- у вас есть на что-то аллергия. В этом случае помогут противоаллергические препараты, они в большом ассортименте имеются в аптеках и выбор их зависит от вашей индивидуальной переносимости и ценника.

- вы подхватили вирус или простудились, но есть много способов свести эту проблему на нет.



Народные традиционные средства

- Промывание носа солевым раствором. Нужно в кипячёной воде развести небольшое количество соли, набрать в 10-граммовый шприц без иглы, и наклонив голову набок залить поочередно в каждую ноздрю. Можно повторить несколько раз;

- Очень хорошо помогает ингаляция отваром из ромашки. По окончании этой процедуры, немедленно лечь в постель и тщательно укутаться;

- Прогревание сухой солью отличный способ быстро перестать хлюпать. Накаливаем соль, пересыпаем в мешочек, пробно прикладываем, чтобы не обжечься, и греем носовые пазухи. Если горячо, то можно обернуть мешочек с солью ещё во что-нибудь;

- Горячие ванночки для ног с горчицей – проверенный метод, который принесёт вам облегчение. 10-15 минут парим ноги, подливая воду погорячее, затем надеваем носки из шерсти.



Медикаментозное лечение

Лечение данного заболевания обойдётся вам недорого. На помощь вам придёт целый арсенал капель для носа, которые продаются без рецепта:

- За счёт сосудосуживающего действия они приносят моментальное облегчение. Но как и во всём, здесь нужна мера, чтобы препараты не вызвали привыкание.

- Капли в нос на основе эфирных масел. В отличие от предыдущих, не вызывают привыкания и отлично справляются с задачей. Однако же в применение надо быть осторожным, внимательно читать состав препарата, чтобы не усугубить состояние дополнительной аллергической реакцией.

- Также в аптеке можно приобрести различные растирки на основе трав и ментола, способные сделать ваше дыхание свободным.

Какой бы лёгкой не казалась проблема, запускать насморк не стоит, так как он может дать осложнение на дыхательные пути, а это уже гораздо более серьёзная проблема. Дышите легко и с удовольствием!