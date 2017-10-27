 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

РІВНЕНСЬКА МИТНИЦЯ ВИЙШЛА НА НОВИЙ РЕКОРД
Станом на 23 листопада поточного року Рівненська митниця ДФС виконала бюджетне завдання листопада на ...


Два посадовці комунального підприємства - керівник та головн ..
За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області у кримінальному провадженні 16.11.2017 ...


До уваги релігійних організацій
Для отримання статусу неприбуткової організації залишилось два місяці.Відповідно до норм пункту 35 ...


Підозрюваного у вчиненні ДТП, в якій загинули 3-річна дитина ..
Під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області триває досудове розслідування у кримі ...


Державна скарбниця поповнилась на майже 5 мільярдів гривень
За 10 місяців поточного року платниками податків Рівненської області до зведеного бюджету країни на ...


Надходження ЄСВ на Рівненщині зростають
Протягом поточного року – станом на 1 листопада 2017 року – сума надходжень від сплати єдиного в ...


У Рівному купили нових авто на суму понад 2 млн доларів
У вересні у Рівному та Рівненській області продали 68 нових автомобілів, що на 11 машин більше ніж у ...
 
РІВНЕНСЬКА МИТНИЦЯ ВИЙШЛА НА НОВИЙ РЕКОРД
Переглядів Переглядів: 48  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 13:29

Станом на 23 листопада поточного року Рівненська митниця ДФС виконала бюджетне завдання листопада на 138,7% та понадпланово забезпечила перерахування до держбюджету 159,6 млн. грн. Про це розповів начальник митниці Андрій Чаборай.

- Ми вже перерахували до бюджету 572 мільйони гривень. Очікуємо, що до кінця місяця обсяг спрямувань митних платежів Рівненською митницею зросте до 640 мільйонів грн. Ця сума є справжнім рекордом для нашої митниці за всю її історію. Ми налаштовані на продуктивну роботу, бо чим більше митних платежів буде понаднормово перераховано до бюджету, тим більше коштів буде направлено на реконструкцію доріг Рівненщини. Якщо триматимемо успішний темп і надалі, то за нашими прогнозами за результатами роботи протягом листопада на ремонт доріг буде спрямовано близько 104 млн. грн., а це – більш, ніж одна третя наших спрямувань за всі 10 місяців.

Таким чином, на реконструкцію транспортних шляхів Рівненщини зможуть додатково використати понад 375 мільйонів гривень, - зазначив керівник митниці.

Загалом, з початку року Рівненською митницею ДФС уже перераховано до бюджету 4 мільярди 473 мільйони гривень.

Рівненська митниця ДФС.

Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Рівненська митниця у червні направила до бюджету рекордну суму митних плате ...
  • Рівненська митниця поповнила бюджет на 2,6 мільярди гривень
  • Понад 300 мільйонів гривень спрямовано до бюджету Рівненською митницею ДФС
  • Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності сплатили на Рівненській митниці 3 ...
  • Понад 300 мільйонів гривень спрямовано до бюджету Рівненською митницею ДФС

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Ноябрь 2017 (14)
    Октябрь 2017 (31)
    Сентябрь 2017 (12)
    Август 2017 (53)
    Июль 2017 (34)
    Июнь 2017 (38)
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, бюджету, викрили, виявили, Волинська область, Головна, гривень, Житомирська область, Закарпатська область, затримали, Кримінал, Львівська область, людей, новини, Новини Рівного, області, понад, портал новин, порушення, Провінційка, прокуратури, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, служби, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, чоловіка, Що новенького?

    Показать все теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору