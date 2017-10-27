РІВНЕНСЬКА МИТНИЦЯ ВИЙШЛА НА НОВИЙ РЕКОРД

Станом на 23 листопада поточного року Рівненська митниця ДФС виконала бюджетне завдання листопада на 138,7% та понадпланово забезпечила перерахування до держбюджету 159,6 млн. грн. Про це розповів начальник митниці Андрій Чаборай.

- Ми вже перерахували до бюджету 572 мільйони гривень. Очікуємо, що до кінця місяця обсяг спрямувань митних платежів Рівненською митницею зросте до 640 мільйонів грн. Ця сума є справжнім рекордом для нашої митниці за всю її історію. Ми налаштовані на продуктивну роботу, бо чим більше митних платежів буде понаднормово перераховано до бюджету, тим більше коштів буде направлено на реконструкцію доріг Рівненщини. Якщо триматимемо успішний темп і надалі, то за нашими прогнозами за результатами роботи протягом листопада на ремонт доріг буде спрямовано близько 104 млн. грн., а це – більш, ніж одна третя наших спрямувань за всі 10 місяців.

Таким чином, на реконструкцію транспортних шляхів Рівненщини зможуть додатково використати понад 375 мільйонів гривень, - зазначив керівник митниці.

Загалом, з початку року Рівненською митницею ДФС уже перераховано до бюджету 4 мільярди 473 мільйони гривень.

Рівненська митниця ДФС.