Майже 15 мільйонів гривень сплатили підприємці Рівненщини за право торгувати підакцизною продукцією

За десять місяців поточного року суб'єкти господарювання Рівненщини, що здійснюють торгівлю алкогольною та тютюновою продукцією, спрямували до бюджетів місцевих громад понад 14,6 мільйона гривень плати за ліцензії. Як повідомив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Рівненській області Анатолій Клячук, порівняно з минулорічною сплатою у цьому році додатково місцева казна отримала понад 430 тисяч гривень.

Понад 88 відсотків від загальної суми з початку року або 12,9 млн. грн. сплатили суб'єкти господарювання що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, та відповідно 12% або 1,7 млн. грн. СГД які займаються оптовою торгівлею.

Нагадаємо, річна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий електронний контрольно-касовий апарат (РРО), що знаходиться у місці торгівлі та зазначений у ліцензії, тютюновими виробами – 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що розташовані у межах території міст, – 500 гривень – на реалізацію алкоголем (на один РРО) і 250 гривень – тютюном на кожне місце торгівлі. Розмір плати за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) складає 780 гривень на кожне торговельне місце.

Якщо торговельні зали площею понад 500 квадратних метрів знаходяться за межами території міст обласного підпорядкування на відстані до 50 кілометрів, то вартість ліцензії здійснення торгівлі уроздріб алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становитиме 8000 гривень (на один РРО) та 2000 гривень – на реалізацію тютюнових виробів.

Ліцензія видається фіскальною службою за заявою суб'єкта господарювання не пізніше 10 календарних днів з дня одержання документів.

ГУ ДФС у Рівненській області.