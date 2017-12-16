



16-17 грудня в м.Сарни МБК " Залізничник " відбудеться фінал відкритого Кубка Сарненського району з шахів 2017 року. Учасники: 10 представників-десятка кращих шахістів за результатами відбору 11-ти проведених етапів відкритого Кубка Сарненського району з шахів 2017 року (див. зведену таблицю) , 1 представник - абсолютний чемпіон смт.Клесів 2017 року, 1 представник - прерогатива голови Сарненської РФШ. Регламент змагань: колова система в 11 турів, контроль часу - 20 хвилин кожному учаснику на партію. Початок змагань: 10.00 год. 16 грудня 2017 року.