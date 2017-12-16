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Фінал відкритого Кубка Сарненського району з шахів 2017 року!
Переглядів Переглядів: 62  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 21:11


Фінал відкритого Кубка Сарненського району з шахів 2017 року!

 


       16-17 грудня в м.Сарни МБК " Залізничник " відбудеться фінал відкритого Кубка Сарненського району з шахів 2017 року.
 Учасники: 10 представників-десятка кращих шахістів за результатами відбору 11-ти проведених етапів відкритого Кубка Сарненського району з шахів 2017  року (див. зведену таблицю) , 1 представник - абсолютний чемпіон смт.Клесів 2017 року, 1 представник - прерогатива голови Сарненської РФШ.
 Регламент змагань: колова система в 11 турів, контроль часу - 20 хвилин кожному учаснику на партію.
 Початок змагань: 10.00 год. 16 грудня 2017 року.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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