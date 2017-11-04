Медицина - это одна из важнейших научных отраслей. А без врачей не было медицины. Врач - это человек, который имеет полное медицинское образование и в определенном законом порядке помогает людям.

Есть много специальностей врачей: терапевт, педиатр, стоматолог, психотерапевт, хирург, уролог, невролог, диетолог, кардиолог, дерматолог, гинеколог и многие другие.

Каждый специалист изучает подробно свою сферу. Педиатр - это врач который лечит детей, то есть детский врач. Дети, которым не исполнилось 18 лет, стоят на учете у педиатра. Стоматолог - это специалист, который занимается проблемами ротовой полости: зубами, челюстью, прикусом.

Часто возникает вопрос, как найти хорошего врача или это педиатра, или травматолога, или любого другого. А еще когда вы находитесь в чужом месте, то это вообще становится проблемой. Особенно когда у вас маленький ребенок и вам нужно вызвать врача на дом. Сервис поиска врачей doc.ua поможет вам подобрать лучшего специалиста за короткий промежуток времени. Вам нужно лишь указать врача, в каком городе вы проживаете и наш сервис поиска врачей покажет список специалистов с подробным описанием.

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