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Визнано недійсними результати процедури закупівлі за 1,5 млн грн шкільного автобуса
Переглядів Переглядів: 84  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 09:03

Господарським судом Рівненської області підтримано позицію органів прокуратури Рівненської області та 28.11.2017 постановлено рішення, яким визнано недійсними результати процедури торгів та договір, укладений між Управлінням освіти Вараської міської ради та приватним підприємством, на поставку за 1,5 млн грн шкільного автобуса марки «Mersedes-Benz-Sprinter» для перевезення дітей.

Підставою для вжиття прокуратурою заходів представницького характеру стали установлені факти порушень вимог бюджетного законодавства та Закону України «Про публічні закупівлі» під час проведення процедури торгів, яка підлягала відміні.

Крім того, у ході перевірки технічного стану придбаного транспортного засобу перед процесом його введення в експлуатацію з’ясувалося, що він переобладнаний із вантажного та має близько 2 десятка технічних недоліків, серед яких – максимальна зношеність гальмівних дисків, витікання пального та мастильних матеріалів, відсутність систем кондиціонування та опалення пасажирського відділення.

Дізнавшись про такі грубі порушення, Сарненською місцевою прокуратурою з метою захисту інтересів держави і дітей пред’явлено до суду позов про визнання недійсними результатів процедури торгів, договору на поставку автомобіля, а також стягнення з підприємства 1,5 млн грн, за які було придбано небезпечний транспортний засіб.

Зазначені позовні вимоги прокуратури судом підтримано у повному обсязі.

Питання розпоряджання бюджетними коштами та їх використання в сфері охорони дитинства продовжують перебувати на особливому контролі органів прокуратури Рівненської області.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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