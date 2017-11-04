У Житомирі СБУ викрила на хабарах двох податківців обласної фіскальної служби

Співробітники СБ України спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарах двох головних державних ревізорів управління фіскальної служби в Житомирській області.

Правоохоронці задокументували, що податківці змушували власників місцевих автозаправних станцій щомісяця сплачувати їм «данину» від п’яти до десяти тисяч гривень. У випадку відмови зловмисники погрожували штучно блокувати роботу АЗС. Співробітники СБ України зафіксували кілька фактів вимагання грошей з комерсантів.

Оперативники спецслужби затримали одного з податківців поблизу житомирського ресторану після передачі йому десяти тисяч гривень, іншого – у службовому кабінеті.

Тривають слідчо-оперативні дії, зокрема санкціоновані обшуки у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Прес-центр СБ України.