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Рівненські митники запобігли ввезенню автомобіля за підробле ..
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Рівненські митники запобігли ввезенню автомобіля за підробленими документами
Переглядів Переглядів: 73  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 18:33

Громадянин Д. ввіз у зону митного контролю митного поста «Рівне-центральний» Рівненської митниці ДФС автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT» 2013 року виготовлення. До митного оформлення він подав митну декларацію, договір купівлі-продажу та свідоцтво про право власності на транспортний засіб. Проте, під час проведення митних формальностей у працівників митниці виникла підозра щодо достовірності поданого свідоцтва про право власності на транспортний засіб. Тож було прийнято рішення про перевірку автентичності свідоцтва, та направлено його до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення експертного дослідження. За результатами дослідження, було встановлено, що у бланку свідоцтва про право власності раніше були інші надписи, які були змінені шляхом додруковування перед ними цифр.

Таким чином, під час переміщення через митний кордон України та під час митного оформлення транспортного засобу громадянин Д. подав органам доходів і зборів підроблене свідоцтво про право власності на транспортний засіб, що призвело до зменшення розміру митних платежів та несплату їх до Державного бюджету.

Транспортний засіб тимчасово вилучено. За даним фактом складено протокол про порушення митний правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, санкція якої передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.

Рівненська митниця ДФС

 
Джерело: provinciyka.rv.ua
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