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Земельну ділянку у Дубровицькому районі площею понад 6,7 га повернуто у розпорядження держави
Переглядів Переглядів: 90  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 10:37
Реалізуючи функцію представництва, органами прокуратури Рівненської області зроблено черговий крок у напрямку відновлення законності та захисту інтересів держави у сфері земельних відносин.
Зокрема, прокурорами під час вивчення стану додержання вимог земельного законодавства на території Дубровицького району встановлено факт порушення інтересів держави суб’єктом господарювання, який після закінчення терміну дії договору оренди, укладеного з органом місцевого самоврядування, не здійснив жодних заходів щодо поновлення (пролонгування) відповідного договору та продовжував незаконно використовувати земельну ділянку загальною площею 6,7 га.
Внаслідок таких протиправних дій органи влади були позбавлені можливості передати земельну ділянку, що знаходиться поблизу села Осова, в користування іншим особам, внаслідок чого порушувалися як економічні інтереси держави, так і інтереси місцевої територіальної громади, оскільки орендна плата за користування землею не надходила.
Щоб відновити порушені майнові права держави, у справу втрутилася Сарненська місцева прокуратура та пред’явила до суду позов, в якому вимагала від кооперативу звільнити та повернути державі в особі місцевої ради за актом приймання-передачі земельну ділянку вартістю понад 210 тис грн.
Дані позовні вимоги прокуратури Господарським судом Рівненської області задоволено у повному обсязі.
Таким чином земельну ділянку площею 6,7 га вартістю 210 тис грн повернуто у розпорядження держави.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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