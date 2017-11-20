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Місцеві бюджети Рівненщини додатково отримали майже 700 міль ..
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Місцеві бюджети Рівненщини додатково отримали майже 700 мільйонів гривень
Переглядів Переглядів: 94  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 11:35
За одинадцять місяців 2017 року до місцевих бюджетів міст та районів Рівненської області платниками податків сплачено 3 114,7 млн. грн. податків і зборів. Це на 661 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.
Найвагоміші находження – від податку на доходи фізичних осіб – 2 062,7 млн. грн. Частка надходжень від ПДФО складає 66% у надходженнях до місцевих бюджетів області.
Завданням місцевого бюджету є забезпечення необхідними грошовими ресурсами фінансування заходів господарського й культурного будівництва, комунального і житлового господарства, розвитку освіти, охорони здоров'я тощо.
«Заходи фіскальної служби щодо детінізації економіки, руйнування тіньових схем, створення легального ринку зайнятості, легалізація ринку торгівлі підакцизними товарами створюють бюджетні резерви, які сприяють розвитку територіальних громад Рівненщини. У фіскальній службі зацікавлені у зміцненні конструктивного діалогу з сумлінним бізнесом, який створює робочі місця, дбає про інвестиції і таким чином формує основну питому вагу податкових надходжень до бюджету», - зауважив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Рівненській області Анатолій Клячук.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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