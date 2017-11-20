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Ипотека для бюджетников
Переглядів Переглядів: 23  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 10:14
Банки никогда небыли уверены в том, что для работников бюджетных организаций не проблематично выплачивать займы своевременно и четко. Таких клиентов относят к группе социально незащищенных граждан. У таких работников действительно низкая заработная плата, что делает их неплатежеспособными. Все меньше молодых людей стали проявлять желание работать в данной сфере.
Поэтому государство приняло решение каким-то образом изменить сложившуюся ситуацию. Это коснулось и возможности оформлять ипотечный кредит для приобретения жилплощади.
Служащие бюджетных учреждений теперь имеют возможность оформить ипотечный кредит Тинькофф, воспользоваться льготной программой, основывающейся на следующих положениях:
- свой первый взнос заемщик может сделать за счет выплат из государственных специализированных фондов;
- за счет тех же выплат бюджетник может погасить долю займа;
- банки предоставляют заемщику, который идет по данной ипотечной программе льготную нормативную ставку;
- участник данной программы получает льготное жилье.
Выдавая ипотеку со льготами, банк обязательно проверяет платежеспособность семьи заемщика. Если доходы очень низкие, то отказ в получении ипотеки гарантирован. Банк не может рисковать, поскольку сумма кредита будет значительной.
Если клиент претендует на участие в данной программе, ему нужно соответствовать требованиям по возрасту. Участником можно стать до 35 летнего возраста.
Работники учреждений, которые получают финансирование из местных бюджетов, могут получить разрешение на оформление субсидии от государства. В таком случае тоже к претендентам выдвигаются определенные требования. Работник должен проработать в данном учреждении не менее трех лет и остро нуждаться в получении лучших жилищных условий. Чтобы получить субсидию претендент должен обратиться в администрацию по месту регистрации и подать заявление. Вопрос будет рассмотрен и принято определенное решение.
Какие документы нужны для ипотеки? Претенденту на участие в льготной программе понадобится собрать соответствующие документы и иметь определенную сумму денег, чтобы частично оплатить стоимость жилья. Оформить субсидию на покупку жилплощади клиент может только единоразово. Он получить сумму, которая будет равняться 25-100% от суммы процентов, которую нужно будет заплатить.
Ипотека, полученная по льготной программе, ничем не отличается от рядовой ссуды. Требования к клиенту аналогичные: своевременность и обязательность в оплате.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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