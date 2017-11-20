Банковские счета: их виды и ключевые особенности использования

Для хранения денежных средств и участия в товарно-денежных отношениях в безналичной форме необходимо быть держателем счета в банке. Право на открытие банковского счёта имеется как у юридического, так и у физического лица. Количество подобных счетов заинтересованного лица действующим законодательством не ограничено, однако может быть регламентировано внутренними правилами банковского учреждения.

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Виды банковских счетов

Современные банки предоставляют клиентам широкий ассортимент счетов, которые различаются по целевому назначению и мобильности финансовых средств на них. К наиболее распространенным видам счетов относятся следующие:

1. Текущий.

2. Депозитный.

3. Карточный.



Текущий счет

Держателем текущего счета может быть как юридическое, так и физическое лицо. Основная цель оформления текущего счета заключается в безопасном и быстром доступе к денежным средствам в удобное для клиента время.Обслуживание расчетного счета в Тинькофф, кстати, - на очень высоком уровне.

Часто этот счет в банковском учреждении называют «рабочим». Текущий счет может быть открыт в национальной или иностранной валюте, однако проценты на остаток не начисляются. Основной способ распоряжения денежными средствами на текущем счете — заполнение чековой книжки. Для облегчения использования его можно привязать к карточному счету.



Депозитный счет

Если на текущем счете есть денежные средства, которые в ближайшее время не будут использоваться, то для их приумножения специалисты в сфере банковского дела рекомендуют отрыть депозитный счет. Условия начисления процентов зависят от срока депозита и его суммы, соответственно, чем выше эти показатели, тем больше ставка будет начисляться на остаток по счету клиента. Но стоит учитывать, что в большинстве случаев до истечения срока депозита не получится воспользоваться всей суммой счета без уплаты дополнительной комиссии.



Карточный счет

Среди современного населения данный вид банковского счёта набирает все большую популярность. Основным инструментом распоряжения денежными средствами на карточном счете является пластиковая карта, в большинстве случаев, именная. Пластиковые карты могут быть двух видов: дебетовые и кредитные. Первые служат для управления собственными денежными средствами. Вторые выдаются банковским учреждением для использования заемных средств после оформления потребительского кредита. Многие банки при оформлении кредитной карты предлагают льготный период, в течение которого заемщик может вернуть средства без уплаты процентов по кредиту.