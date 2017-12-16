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У Житомирі взято під варту групу осіб, яких підозрюють у вчиненні розбійних нападів
Переглядів Переглядів: 145  Обговорень Обговорень: (0) 16-12-2017, 10:58
У Житомирі взято під варту групу осіб, яких підозрюють у вчиненні розбійних нападів на підприємців та викраденні ювелірних виробів на 15 млн грн.
У п’ятницю, 15 грудня 2017 року за клопотанням, погодженим із прокуратурою області, Корольовським судом м. Житомира обрано запобіжні заходи групі осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів, зокрема, розбою, поєднаного з проникненням у житло.
Ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою 9-м особам без права внесення застави.
Як повідомлялося раніше, правоохоронцями Житомирської та Запорізької областей групу затримано на території Запорізької області, безпосередньо у той час, коли вони, зі зброєю та боєприпасами (два з них були одягнуті у поліцейську форму), готувалися скоїти розбійний напад на помешкання місцевого жителя.
Нагадаємо, що особами на автодорозі «Житомир-Могилів-Подільськ», поблизу м. Бердичів, скоєно розбійний напад із застосуванням зброї та пограбовано вінницьких підприємців, а саме, відібрано 30 кг ювелірних виробів та автомобіль, при цьому одного з потерпілих було поранено.
У четвер, 14 грудня 2017 року, нападникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 14, ч.3 ст.187 (розбій) КК України.
Наразі триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечує група прокурорів апарату прокуратури області.
Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Житомирської області.
Додатково: за злочини такої категорії передбачено покарання – позбавлення волі від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прес-служба прокуратури Житомирської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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