Надходження від користувачів надрами Рівненщини склали майже 28 мільйонів гривень

Протягом одинадцяти місяців 2017 року платники рентних платежів – надрокористувачі Рівненської області спрямували до зведеного бюджету країни 27,8 млн грн, в тому числі до державного бюджету перераховано суму у розмірі 20,3 млн грн, до місцевих бюджетів надійшло – 7,5 млн грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 4 млн. грн., або на 16 відсотка.

На Рівненщині біля 600 суб’єктів господарювання зареєстровані платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

З метою забезпечення повного обліку платників рентної плати за користування надрами фахівці фіскальної служби проводять звірки переліків суб’єктів господарювання, яким видано спецдозволи на користування надрами та дозволи на спеціальне водокористування з переліком платників, які надають до органів ДФС податкові розрахунки.

Якщо протягом шести місяців суб'єкти господарювання не сплачують або платять рентну плату у неповному обсязі, вони можуть бути позбавлені дозволів на спеціальне водокористування та користування надрами для видобування корисних копалин

ГУ ДФС у Рівненській області