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Надходження від користувачів надрами Рівненщини склали майже ..
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Надходження від користувачів надрами Рівненщини склали майже 28 мільйонів гривень
Переглядів Переглядів: 106  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 16:17
Протягом одинадцяти місяців 2017 року платники рентних платежів – надрокористувачі Рівненської області спрямували до зведеного бюджету країни 27,8 млн грн, в тому числі до державного бюджету перераховано суму у розмірі 20,3 млн грн, до місцевих бюджетів надійшло – 7,5 млн грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 4 млн. грн., або на 16 відсотка.
На Рівненщині біля 600 суб’єктів господарювання зареєстровані платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
З метою забезпечення повного обліку платників рентної плати за користування надрами фахівці фіскальної служби проводять звірки переліків суб’єктів господарювання, яким видано спецдозволи на користування надрами та дозволи на спеціальне водокористування з переліком платників, які надають до органів ДФС податкові розрахунки.
Якщо протягом шести місяців суб'єкти господарювання не сплачують або платять рентну плату у неповному обсязі, вони можуть бути позбавлені дозволів на спеціальне водокористування та користування надрами для видобування корисних копалин
ГУ ДФС у Рівненській області
Джерело: provinciyka.rv.ua
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