Вища рада правосуддя звільнила суддю, який вів справу Штепи

Адвокат зазначив, що це вже п'ятий головуючий суддя у справі екс-мера Слов'янська.

Вища рада правосуддя звільнила харківського суддю Сергія Скляренка, який вів справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Про це повідомляє сайт ВРП.

Скляренко обіймав посаду судді Ленінського райсуду Харкова.

"21 грудня Вища рада правосуддя розглянула матеріали про звільнення суддів за загальними обставинами, а саме в зв'язку з подачею заяв про відставку, про звільнення за власним бажанням і в зв'язку з нездатністю виконувати повноваження за станом здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Адвокат Нелі Штепи Олександр Тананакін зазначив, що це вже п'ятий головуючий суддя у справі екс-мера Слов'янська.

"Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Ленінського районного суду м. Харкова Сергія Скляренка - п'ятого за рахунком головуючого у справі Нелі Штепи", - написав Тананакін у Facebook.

Раніше суд продовжив Штепі цілодобовий домашній арешт до 13 січня 2018 року включно.

Нагадаємо, Штепу заарештували 13 липня 2014 року. Її звинувачують у проведенні незаконного соцопитування з питання федералізації, а також у тому, що вона не вжила адекватних дій щодо звільнення захопленої будівлі міськвідділу міліції, де зберігалося 479 одиниць табельної зброї, і в інтерв'ю ЗМІ закликала не звільняти його. На суді вона пояснювала, що закликала президента РФ Владіміра Путіна увійти в Слов'янськ під погрозами терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

Як повідомлялося, 20 вересня Ленінський районний суд Харкова змінив запобіжний захід екс-меру Слов'янська Нелі Штепі, обвинуваченій у сепаратизмі, з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. 21 вересня поліція одягнула Штепі електронний браслет стеження.

28 вересня Ленінський райсуд Харкова переніс судове засідання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи через її госпіталізацію на 6 листопада.