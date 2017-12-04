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На Рівненщині відкрили деревообробне підприємство «Українськ ..
Важливий день для вітчизняної деревообробки – 21 грудня на Рівненщині запрацював сучасний деревообро ...


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На Рівненщині відкрили деревообробне підприємство «Українські лісопильні».
Переглядів Переглядів: 53  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 21:49
Важливий день для вітчизняної деревообробки – 21 грудня на Рівненщині запрацював сучасний деревообробний завод «Українські лісопильні». Він спеціалізується на виробництві соснових пиломатеріалів, що в подальшому підуть на виготовлення якісних меблів, столярних виробів, будматеріалів тощо.
Реалізація україно-шведського проекту стала можливою після запровадження в державі мораторію на експорт необробленого лісу. Саме це стало вирішальним фактором для інвесторів працювати саме в Україні. На відкритті заводу побував віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко. Він подякував інвестору за вибір України у якості платформи розвитку бізнесу та дав старт запуску нового виробництва.Шведський співзасновник компанії «Українські лісопильні» Йохан Дунбек познайомив віце-прем’єр-міністра з новим виробництвом та сучасними скандинавськими технологіями виготовлення соснових пиломатеріалів. Геннадій Зубко взяв участь у символічному запуску виробничої лінії, відвідав лісопильний і сортувальний цехи та поспілкувався з працівниками підприємства.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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