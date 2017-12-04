На Волині судитимуть лікаря, халатність якого призвела до смерті пацієнта

На Волині перед судом постане завідувач відділення Локачинської районної лікарні. Його судитимуть через недбале виконання обов’язків, що призвело до стало смерті пацієнта.

Інцидент стався ще вночі 18 січня 2015 року, – про це пише ZIK.

Лікар, який був зобов’язаний надавати хворому своєчасну та кваліфіковану медичну допомогу, не провів та не наполягав на проведенні йому інструментальних обстежень. Це треба було зробити для того, аби виключити чи підтвердити наявність у чоловіка такого ускладнення перебігу виразкової хвороби як перфорація виразки.

Через це несвоєчасно встановили правильний клінічний діагноз та не надали кваліфіковану медичну допомогу. В подальшому це призвело до смерті 55-річного пацієнта.

Нині лікаря обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення. Невдовзі суд визначить йому міру покарання.