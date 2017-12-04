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Три сучасні мобільні лабораторії з габаритно-ваговим контролем відтепер працюватимуть на дорогах Тернопільщини
Переглядів Переглядів: 29  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 21:58
Ключі та свідоцтва про реєстрацію спеціалізованих автомобілів працівникам Управління Укртрансбезпеки в Тернопільській області передали голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук.
Завдяки мобільним лабораторіям з габаритно-ваговим контролем вдасться зберегти інфраструктуру області та зменшити навантаження на дороги, уберігаючи їх таким чином від руйнування перевантаженими автомобілями.
«У Тернопільській області є повна підтримка і налагоджена комунікація наших підрозділів з місцевою та обласною владою. За кошти Єврокомісії Укртрансбезпека закупила 78 мобільних пересувних лабораторій, які можуть працювати по всіх видах контролю від рейдових і планових перевірок. Ці комплекси дадуть можливість зберегти ту інфраструктуру, яку системно будує Уряд країни та керівництво області, адже щороку виділяють мільярди гривень на відновлення українських доріг та їхній ремонт. На сьогодні країна має більше 100 пересувних комплексів, тому габаритно-ваговий контроль має бути системним у кожній області. Наш успіх залежить від спільної праці. Дякую Степану Степановичу за те, що докладає багато зусиль, щоб область розвивалася і була привабливою областю у країні», - наголосив голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.
Щороку через перевантаження псуються дороги, внаслідок чого держава отримує збитки на суму більше як 2 мільярди гривень. Запобігти руйнуванню вдасться завдяки ефективному габаритно-ваговому контролю.
За словами голови ОДА Степана Барни, вагові комплекси дадуть можливість забезпечити контроль перевізників на території області: «Дороги є там, не де їх будують, а там, де їх бережуть. Тернопільщина достатньо розгалужений край – більше 5 тисяч кілометрів доріг. Більше 75% доріг в області передбачалися на низьку тоннажність, що призводить до повного руйнування. Частина доріг в області у незадовільному стані, відповідно потребують ремонту та утримування. Сьогодні держава робить кроки у питаннях відновлення доріг. Цей рік достатньо плідний – більш як 600 мільйонів гривень спрямували на ремонт та обслуговування доріг на Тернопільщині».
Також голова ОДА наголосив, що область потребує нових площадок, які необхідні для використання вагових комплексів.
«Зі своєї сторони ми беремо на себе зобов’язання з будівництва і відкриття необхідних площадок. Такі площадки для здійснення вагового контролю плануємо розмістити щонайменше у 6-ти пріоритетних напрямках, де найчастіше відбувається перевантаження доріг: Тернопіль-Львів, Тернопіль-Хмельницький, Тернопіль-Кременець, Тернопіль-Заліщики, Тернопіль-Івано-Франківськ, Тернопіль-Кам’янець-Подільський. У багатьох обставинах це відбувається за участю недобросовісних суб’єктів господарювання та перевізників», - наголосив Степана Барна.
Пересувні лабораторії здійснюватимуть усі види контролю – від придорожнього до планових перевірок. За словами голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка, основна мета мобільних лабораторій – габаритно-ваговий контроль тих перевізників, які ще не зрозуміли особистої відповідальності за руйнування доріг та порушують Законодавство.

tenews.org.ua
Джерело: provinciyka.rv.ua
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