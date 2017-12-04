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На «Ягодині» – девятикілометрові черги, – прикордонники
Переглядів Переглядів: 30  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 22:03
На «Ягодині» девятикілометрові черги з боку Польщі. З української сторони затору немає.
Офіціний портал відомства повідомляє, що напередодні католицького Різдва у пунктах попуску на в’їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні. Це пов’язано з тим, що багато українців, які поїхали за кордон на заробітки або навчання, повертаються на свята додому.
Крім того, ситуація ускладнюється і через погоду.
Як повідомляли прикордонники о 6.00 ранку в неділю, 24 грудня, перед пунктами пропуску «Ягодин» зібралося до тисячі легкових автомобілів.
Схожа ситуація – і в пунктах пропуску «Краковець» та «Шегині».
Джерело: provinciyka.rv.ua
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