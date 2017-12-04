На «Ягодині» – девятикілометрові черги, – прикордонники

На «Ягодині» девятикілометрові черги з боку Польщі. З української сторони затору немає.

Офіціний портал відомства повідомляє, що напередодні католицького Різдва у пунктах попуску на в’їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні. Це пов’язано з тим, що багато українців, які поїхали за кордон на заробітки або навчання, повертаються на свята додому.

Крім того, ситуація ускладнюється і через погоду.

Як повідомляли прикордонники о 6.00 ранку в неділю, 24 грудня, перед пунктами пропуску «Ягодин» зібралося до тисячі легкових автомобілів.

Схожа ситуація – і в пунктах пропуску «Краковець» та «Шегині».