За одинадцять місяців 2017 року до місцевих бюджетів міст та районів Рівненської області платникам ...
Браконєри з бітами напали на лісників
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Сьогодні, 10:54
Невідомі браконьєри скоїли розбійний напад на на лесниую охорону Березнівського лісгоспу в Рівненській області. Про це інформує прес-служба управління лісового та мисливського господарства області. Відзначається, що вночі з 22 на 23 грудня на лісовій дорозі невідомі люди в "балаклавах" на позашляховику NISSAN Patrol протаранили службовий автомобіль лісівників. Браконьєри завдали тілесних ушкоджень лісникам і розбили автомобіль битами.