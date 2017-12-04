Браконєри з бітами напали на лісників

Невідомі браконьєри скоїли розбійний напад на на лесниую охорону Березнівського лісгоспу в Рівненській області.

Про це інформує прес-служба управління лісового та мисливського господарства області.

Відзначається, що вночі з 22 на 23 грудня на лісовій дорозі невідомі люди в "балаклавах" на позашляховику NISSAN Patrol протаранили службовий автомобіль лісівників.

Браконьєри завдали тілесних ушкоджень лісникам і розбили автомобіль битами.