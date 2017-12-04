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Браконєри з бітами напали на лісників
Переглядів Переглядів: 42  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:54
Невідомі браконьєри скоїли розбійний напад на на лесниую охорону Березнівського лісгоспу в Рівненській області.
Про це інформує прес-служба управління лісового та мисливського господарства області.
Відзначається, що вночі з 22 на 23 грудня на лісовій дорозі невідомі люди в "балаклавах" на позашляховику NISSAN Patrol протаранили службовий автомобіль лісівників.
Браконьєри завдали тілесних ушкоджень лісникам і розбили автомобіль битами.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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