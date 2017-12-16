У Сарнах прокуратура через суд повертала міськраді землю

На Рівненщині прокуратура забезпечила фактичне повернення державі 4,5 га земель, вартість яких становить 12,2 млн грн.

На виконання рішення Господарського суду Рівненської області, яким підтримано позицію органів прокуратури Рівненської області, відповідач фактично повернув Сарненській міській раді земельну ділянку вартістю 12,2 млн грн.



Йдеться про 4,5 га земель промисловості у м.Сарни, якими одне із публічних акціонерних товариств продовжувало користуватися, незважаючи на те, що закінчився термін дії договору, укладений із Сарненською міською радою. Внаслідок таких дій були порушені як економічні інтереси держави, так і інтереси місцевої територіальної громади, оскільки орендна плата за користування землею не надходила.

Щоб відновити порушені майнові права держави, у справу втрутилася Сарненська місцева прокуратура та пред’явила у суд позов до товариства з вимогою звільнити та повернути державі в особі місцевої ради дану земельну ділянку у стані не гіршому, порівняно з тим, в якому вона була передана в оренду. Позовні вимоги прокуратури судом були визнані обґрунтованими та їх задоволено у повному обсязі.

На виконання судового рішення, яке набрало законної сили, відповідач – публічне акціонерне товариство реально повернуло 19.12.2017 Сарненській міській раді за актом приймання-передачі зазначену земельну ділянку площею 4,5 га вартістю 12,2 млн грн.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.