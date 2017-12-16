Серцево-судинний центр у Рывному отримав нове обладнання

Чергову партію обладнання, закупленого в рамках реалізації проекту Світового банку «Покращення охорони здоров’я на службі у людей», отримав серцево-судинний центр, що функціонує в Рівненській обласній лікарні.



Цього разу центр отримав обладнання, яке використовуватиметься для моніторингу стану пацієнта до та після операції.

Зокрема, за словами керівника групи впровадження проекту на Рівненщині Сергія Рибачка, в рамках реалізації проекту до обласної лікарні було поставлено 22 одиниці надсучасної техніки європейського зразка. Уся вона готова до використання в роботі центру.

«Третій етап поставки медтехніки приніс лікарям нашого серцево-судинного центру 3 дефібрилятора, 4 електрокардіографа 12-канального, 10 моніторів реанімаційно-хірургічних, імунологічний аналізатор, 2 зовнішніх кардіостимулятора та 2 аспіратора. Це все дозволить обладнати операційну та палати інтенсивної терапії відповідно до сучасних стандартів», - пояснив Сергій Рибачок.

Разом з цим, керівник групи впровадження нагадав, що раніше для серцево-судинного центру були вже поставлені ангіограф та кардіоваскулярний сканер. Також, в рамках реалізації проекту планують закупити витратні матеріали для цього центру.