В Корецькому та Рівненському районах працюватимуть «мобільні соціальні офіси»

У січні «мобільні соціальні офіси» розпочнуть свою роботу з Корецького та Рівненського районів.

Так, вже 10 та 11 числа соціальні працівники консультуватимуть жителів Гвіздівської та Великожитинської сільрад відповідно.

Загалом цього місяця «мобільні офіси» побувають у 22 сільських та селищних радах Рівненщини.

З 15 по 29 січня фахівці працюватимуть у громадах Володимиреччини, Зарічненщини, Кореччини, Костопільщини, Млинівщини та Рокитнівщини.

Найактивніше «мобільні офіси» надаватимуть консультації в передостанній тиждень січня. Вони побувають у 12 сільрадах області.

Спеціалісти надаватимуть роз’яснення про призначення субсидії, соціальних допомог, надання пільг, встановлення статусу багатодітної сім'ї, призначення та перерахунку пенсії, соціальний захист демобілізованих, членів сімей загиблих у АТО й соціальний захист родин внутрішніх переселенців.

Коли саме у тому чи іншому населеному пункті буде працюватиме мобільний соціальний офіс, можна дізнатися у сільській раді.



Прес служба ОДА.