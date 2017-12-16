 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

В Корецькому та Рівненському районах працюватимуть «мобільні ..
У січні «мобільні соціальні офіси» розпочнуть свою роботу з Корецького та Рівненського районів.Так, ...


Серцево-судинний центр у Рывному отримав нове обладнання
Чергову партію обладнання, закупленого в рамках реалізації проекту Світового банку «Покращення охоро ...


Найближчі 5 років мешканець Рівного проведе у колонії за збе ..
Рівненська місцева прокуратура забезпечила судовий розгляд матеріалів кримінального провадження стос ...


На Рівненщині платники податків перерахували більше 33 мільй ..
ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що за 11 місяців 2017 року до Зведеного бюджету області над ...


На Рівненщині відкрили деревообробне підприємство «Українськ ..
Важливий день для вітчизняної деревообробки – 21 грудня на Рівненщині запрацював сучасний деревообро ...


Надходження від користувачів надрами Рівненщини склали майже ..
Протягом одинадцяти місяців 2017 року платники рентних платежів – надрокористувачі Рівненської облас ...


У Рівному накладено арешт на понад 1 тонну бурштину орієнтов ..
Прокуратура Рівненської області забезпечує процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, у м ...
 
В Корецькому та Рівненському районах працюватимуть «мобільні соціальні офіси»
Переглядів Переглядів: 62  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:59
У січні «мобільні соціальні офіси» розпочнуть свою роботу з Корецького та Рівненського районів.
Так, вже 10 та 11 числа соціальні працівники консультуватимуть жителів Гвіздівської та Великожитинської сільрад відповідно.
Загалом цього місяця «мобільні офіси» побувають у 22 сільських та селищних радах Рівненщини.
З 15 по 29 січня фахівці працюватимуть у громадах Володимиреччини, Зарічненщини, Кореччини, Костопільщини, Млинівщини та Рокитнівщини.
Найактивніше «мобільні офіси» надаватимуть консультації в передостанній тиждень січня. Вони побувають у 12 сільрадах області.
Спеціалісти надаватимуть роз’яснення про призначення субсидії, соціальних допомог, надання пільг, встановлення статусу багатодітної сім'ї, призначення та перерахунку пенсії, соціальний захист демобілізованих, членів сімей загиблих у АТО й соціальний захист родин внутрішніх переселенців.
Коли саме у тому чи іншому населеному пункті буде працюватиме мобільний соціальний офіс, можна дізнатися у сільській раді.
В Корецькому та Рівненському районах працюватимуть «мобільні соціальні офіси»

Прес служба ОДА.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • У Хмельницькому розпочав роботу соціальний патруль
  • Виїзні бригади надали комплексну допомогу для понад 10 тисяч одиноких краян
  • Багатодітні та прийомні сім’ї Рівненщини матимуть знижки на ліки
  • В Рівному відкриють обласний соціальний гуртожиток
  • Пенсії збільшились

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Культура, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, чоловіка

    Показати всі теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору