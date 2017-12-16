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Набув чинності безвізовий режим між Україною та ОАЕ
Переглядів Переглядів: 21  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 17:36
Як повідомляли 13 грудня у Міністерстві закордонних справ України, громадяни України, які мають дипломатичні і службові біометричні паспорти, термін дії яких становить не менше ніж шість місяців, можуть в'їздити, виїздити, прямувати транзитом та перебувати без віз на території ОАЕ до 90 днів протягом кожних 180 днів.
Громадяни України з біометричними паспортами терміном дії не менше ніж шість місяців можуть в'їздити, виїздити, прямувати транзитом та перебувати без віз на території ОАЕ до 30 днів. Проте громадяни України із такими паспортами не мають права працювати і вчитися на території ОАЕ без дозволу.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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