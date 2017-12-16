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Колишнього голову Львівської облради затримали на хабарі
Переглядів Переглядів: 22  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 17:38
НАБУ затримало за підозрою у вимаганні хабара директора Інституту агроекології і природокористування НААН України Ореста Фурдичка. Про це стало відомо зі слів джерела в одному із правоохоронних відомств України, пише 1NEWS з посиланням на ZAXID.NET.
«Детективи НАБУ затримали Ореста Фурдичка 30 грудня у Києві в його службовому кабінеті в Інституті агроекології і природокористування НААН. Вони також провели обшуки у його робочому кабінеті та вдома», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Орест Фурдичко затриманий за підозрою у вимаганні хабара.
Загалом Фурдичко нібито вимагав у нього 500 тис. доларів «за обіцянку не перешкоджати законній діяльності приватного підприємця, пов’язаній із використанням земель фонду Національної академії аграрних наук України».
Нагадаємо, що 65-річний Орест Фурдичко з початку 90-х очолював лісову галузь Львівщини і саме з його ім’ям преса пов’язувала масштабні зловживання у цій галузі. У 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, у 1997-1998 рр. – був головою Львівської облради. У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища. У травні 2017 року президентнагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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