 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

За минулу добу рівненські рятувальники ліквідували одну поже ..
За минулу добу рівненські рятувальники ліквідували одну пожежу та тричі виїжджали на надання допомог ...


В Корецькому та Рівненському районах працюватимуть «мобільні ..
У січні «мобільні соціальні офіси» розпочнуть свою роботу з Корецького та Рівненського районів.Так, ...


Серцево-судинний центр у Рывному отримав нове обладнання
Чергову партію обладнання, закупленого в рамках реалізації проекту Світового банку «Покращення охоро ...


Найближчі 5 років мешканець Рівного проведе у колонії за збе ..
Рівненська місцева прокуратура забезпечила судовий розгляд матеріалів кримінального провадження стос ...


На Рівненщині платники податків перерахували більше 33 мільй ..
ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що за 11 місяців 2017 року до Зведеного бюджету області над ...


На Рівненщині відкрили деревообробне підприємство «Українськ ..
Важливий день для вітчизняної деревообробки – 21 грудня на Рівненщині запрацював сучасний деревообро ...


Надходження від користувачів надрами Рівненщини склали майже ..
Протягом одинадцяти місяців 2017 року платники рентних платежів – надрокористувачі Рівненської облас ...
 
Злом кардіостимулятора увійшов в рейтинг найбільш страшних новин про технології
Переглядів Переглядів: 28  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 12:35
Рік, що минає запам'ятався виходом відмінних технологічних пристроїв, але деякі з них повалили людство в шок. Експерти вивчили всі новини і склали рейтинг найстрашніших. Перше місце дісталося повідомленням про кардіостимулятори.
Хакери можуть в будь-який момент зламати кардіостимулятори і управляти ними дистанційно. 465 тис. людей опинилися під загрозою, але виявленою вразливістю кіберзлочинці не скористалися.
На другому місці розташувалася новина про «розумнуї» колонку, що самостійно подзвонила в поліцію під час сімейної сварки. Наряд, який прибув за викликом, неправильно змалював ситуацію, знешкоджуючи главу сімейства.
Боязнь поголовного чіпування, що виникла після повідомлення про добровільне вживляння датчиків 50 співробітникам Three Square Market, займає третє місце. Далі за списком збір даних про користувачів соцмереж. Сервіс знайомств Тіндер за запитом може надіслати на людину ціле досьє з 800 сторінок. П'яте місце займає намір московської поліції впровадити в камери систему розпізнавання осіб FindFace. Росіяни злякалися, що за їх діями почнуть стежити безперервно.
У список також потрапили повідомлення про поневолення світу роботами.
Джерело: http://actualnews.org
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • "Яндекс" запустив пошук людей в усіх соцмережах
  • Україна посіла 19 позицію в рейтингу збірних УЄФА
  • телефони з найбільшим випромінюванням
  • ”Манчестер ­Юнайтед” — найбагатший
  • Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних професій

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, хабара, чоловіка

    Показати всі теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору