Злом кардіостимулятора увійшов в рейтинг найбільш страшних новин про технології

Рік, що минає запам'ятався виходом відмінних технологічних пристроїв, але деякі з них повалили людство в шок. Експерти вивчили всі новини і склали рейтинг найстрашніших. Перше місце дісталося повідомленням про кардіостимулятори.

Хакери можуть в будь-який момент зламати кардіостимулятори і управляти ними дистанційно. 465 тис. людей опинилися під загрозою, але виявленою вразливістю кіберзлочинці не скористалися.

На другому місці розташувалася новина про «розумнуї» колонку, що самостійно подзвонила в поліцію під час сімейної сварки. Наряд, який прибув за викликом, неправильно змалював ситуацію, знешкоджуючи главу сімейства.

Боязнь поголовного чіпування, що виникла після повідомлення про добровільне вживляння датчиків 50 співробітникам Three Square Market, займає третє місце. Далі за списком збір даних про користувачів соцмереж. Сервіс знайомств Тіндер за запитом може надіслати на людину ціле досьє з 800 сторінок. П'яте місце займає намір московської поліції впровадити в камери систему розпізнавання осіб FindFace. Росіяни злякалися, що за їх діями почнуть стежити безперервно.

У список також потрапили повідомлення про поневолення світу роботами.