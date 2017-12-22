За минулу добу рівненські рятувальники ліквідували одну пожежу та тричі виїжджали на надання допомоги

Впродовж минулої доби з 07:00 ранку 31 грудня 2017 року по 7:00 ранку 1 січня 2018 року рятувальники Рівненщини ліквідували одну пожежу та тричі виїжджали на надання допомоги.

Так зокрема, 31 грудня о 18:13 рятувальники ліквідували пожежу в дачному будинку Костопільського району, на масиві Кам’яногірському. Також бійці ДСНС тричі виїжджали на надання допомоги. 31 грудня о 17:00 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Панталія Дубенського району рятувальники надавали допомогу при дорожньо-транспортній пригоді. О 18:19 в місті Рівне по вулиці Відінській вогнеборці чергували під час виявлення та обстеження підозрілого предмету. О 21:40 на автодорозі Устилуг-Луць-Рівне поблизу села Зоря Рівненського району рятувальники надавали допомогу по буксируванню автомобіля.



Головне управління ДСНС України у Рівненській області.