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За минулу добу рівненські рятувальники ліквідували одну поже ..
За минулу добу рівненські рятувальники ліквідували одну пожежу та тричі виїжджали на надання допомог ...


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За минулу добу рівненські рятувальники ліквідували одну пожежу
Переглядів Переглядів: 59  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 13:17
За минулу добу рівненські рятувальники ліквідували одну пожежу та тричі виїжджали на надання допомоги
Впродовж минулої доби з 07:00 ранку 31 грудня 2017 року по 7:00 ранку 1 січня 2018 року рятувальники Рівненщини ліквідували одну пожежу та тричі виїжджали на надання допомоги.
Так зокрема, 31 грудня о 18:13 рятувальники ліквідували пожежу в дачному будинку Костопільського району, на масиві Кам’яногірському. Також бійці ДСНС тричі виїжджали на надання допомоги. 31 грудня о 17:00 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Панталія Дубенського району рятувальники надавали допомогу при дорожньо-транспортній пригоді. О 18:19 в місті Рівне по вулиці Відінській вогнеборці чергували під час виявлення та обстеження підозрілого предмету. О 21:40 на автодорозі Устилуг-Луць-Рівне поблизу села Зоря Рівненського району рятувальники надавали допомогу по буксируванню автомобіля.

Головне управління ДСНС України у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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