У перший день біометричного контролю український кордон перетнули 1,9 тис. росіян

Протягом першої доби роботи біометричного контролю на українському кордоні його перетнули трохи менше ніж 1,9 тис. громадян РФ, повідомляє interfax Україна із посиланням на інформацію помічника голови Державної прикордонної служби України Олега Слободяна.

"За першу добу роботи системи біометричного контролю кордон перетнули понад 3 тис. 300 іноземців з тієї категорії, що підлягає біометричному контролю, з них майже 1 тис. 900 - громадяни Росії", - повідомив О.Слободян.

За його словами, за першу добу дії біометричного контролю провокацій на кордоні не було. "Система працювала без збоїв, якихось конфліктних ситуацій або провокацій також не було. Громадяни спокійно реагують", - розповів О.Слободян.

Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року в пунктах пропуску на державному кордоні в повному обсязі запрацювала система фіксації біометричних даних громадян 71 держави, звідки можуть виходити ті чи ті загрози для українців і національної безпеки України, та осіб без громадянства. Для створення системи було дообладнано 157 пунктів пропуску і 3 контрольні пункти в'їзду-виїзду на адмінмежі з окупованим Кримом.