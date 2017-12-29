На Рівненщині кількість хворих на грип за останній тиждень суттєво знизилась

Медики зафіксували на 1702 звернення менше, аніж за попередній період.

Про це повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі. Загалом, за минулий тиждень в області зареєстрували 6064 звернення. Серед хворих – 4637 дітей (76,5%).

Загальний показник допорогового рівня становить 58,1% (минулий тиждень – 74,4%).

Разом з тим, на Березнівщині і досі фіксують підвищену кількість хворих на грип та ГРІ, як і минулого тижня. Спостерігається перевищення епідпорогу майже на 44%.

Найменше хворіють жителі Демидівського району та міста Острог.

Нагадаємо, вакцинація – найкращий спосіб захиститися від грипу: і хоча оптимальний час введення вакцини – вересень–жовтень, щеплення рекомендують робити і в більш пізні терміни – упродовж всього сезону грипу.