Вночі у Рівному водій «Мерседеса» пошкодив одразу 20 автомобілів, попередньо в’їхавши у бетонну огорожу. Про це повідомляє «rivne1.tv».

Інцидент стався в районі Північний. Водій «Мерседеса» не впорався із керуванням та в’їхав у бетонну огорожу автостоянки. Після чого пошкодив припарковані автомобілі. За попередніми даними, він протаранив щонайменше 20 автівок.







Водія «Мерседеса» госпіталізували із відкритою черепно-мозковою травмою. Також у лікарню забрали двох пасажирів автомобіля. Відомо, що водій разом із пасажирами перебували у стані алкогольного сп’яніння.