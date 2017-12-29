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Мешканця Нововолинська судитимуть за погрозу вбивством прокурору
Переглядів Переглядів: 30  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 14:29
Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про погрозу вбивством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, вчинену раніше судимим за зґвалтування 27-річним мешканцем Нововолинська.
Чоловік, щодо якого у 2017 році скеровано в суд чотири обвинувальних акта про скоєння ним крадіжок, грабежів та легких тілесних ушкоджень, під час підготовчого засідання Нововолинського міського суду в одному з цих кримінальних проваджень після проголошення судом ухвали про продовження строку тримання його під вартою висловив погрозу вбивством прокурору Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури, яка підтримує у провадженні публічне обвинувачення в суді.
Відтак його судитимуть ще і за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України.
Далі – слово за судом.

Прес-служба прокуратури області
Джерело: vol.gp.gov.ua
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