Смолоскипна хода на честь Степана Бандери

У Рівному відбулася смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери. У ній взяли участь представники правих політичних сил та патріотичні рівняни. Учасники заходу палили смолоскипи, фаєри, вигукували патріотичні гаслаі.

Поліцейські та члени громадських формувань забезпечували порядок.

Колона пройшла центральною частиною міста, а біля Покровського собору повернула на вулицю Княгині Ольги, а далі — до пам’ятної дошки Степану Бандері на однойменній вулиці та до місця, де буде встановлений пам‘ятник героєві.

Учасники акції поклали вінки до пам'ятних знаків Степану Бандері.