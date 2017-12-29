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Із Тернопільщини депортують іноземців
Переглядів Переглядів: 30  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 14:44
Практично до завершення минулого року на території Тернопільської області тривала операція «Мігрант» . За цей час працівники УДМС виявили у нашому краї 70 іноземців, які порушували правила перебування в нашій країні.
Щодо 55 із них прийнято рішення про примусове повернення з України, а 9 також заборонено в’їзд в Україну.
Окрім того, до адміністративної відповідальності притягнули ще 32-х жителів Тернопільщини за сприяння іноземцям, які порушували міграційне законодавство.
Також під час проведення операції «Мігрант» УДМС у Тернопільській області подано до суду три адміністративних позови про примусове видворення за межі України. Тернопільським міськрайонним судом позовні вимоги задоволено, іноземців видворено за межі України, – йдеться у повідомленні УДМС в Тернопільській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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