Із Тернопільщини депортують іноземців

Практично до завершення минулого року на території Тернопільської області тривала операція «Мігрант» . За цей час працівники УДМС виявили у нашому краї 70 іноземців, які порушували правила перебування в нашій країні.

Щодо 55 із них прийнято рішення про примусове повернення з України, а 9 також заборонено в’їзд в Україну.

Окрім того, до адміністративної відповідальності притягнули ще 32-х жителів Тернопільщини за сприяння іноземцям, які порушували міграційне законодавство.

Також під час проведення операції «Мігрант» УДМС у Тернопільській області подано до суду три адміністративних позови про примусове видворення за межі України. Тернопільським міськрайонним судом позовні вимоги задоволено, іноземців видворено за межі України, – йдеться у повідомленні УДМС в Тернопільській області.