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У Чернівцях педіатри вже працюють по новому
Переглядів Переглядів: 31  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 14:53
Лікарі ведуть прийом по 4 години, а пацієнтів ділять на потоки здорових і хворих. Реформою передбачено надання медичної допомоги лікарем первинного рівня (лікарем-педіатром) та його медичної сестри на прийомі протягом 6-ти годин.
Для того, щоби пацієнти звикли до такої структури надання медичної допомоги з 01.01.2018 року в КМУ «Міська дитяча поліклініка» буде поступово збільшено прийом лікаря-педіатра та його медичної сестри до 4-ох годин.
- Оскільки основне навантаження на лікаря-педіатра по наданню медичних послуг буде припадати на прийом, виникла необхідність розділяти його на потоки здорових та хворих дітей. Інформацію про даний розподіл потоків здорових та хворих дітей можна буде отримувати у лікаря-педіатра та та його медичної сестри безпосередньо, - пояснює Іван Хорошенюк, головний лікар Чернівецької міської дитячої поліклініки.
- Для цього необхідно підтримувати постійний зв'язок за допомогою телефона, Skype, Viber, а також електронної адреси кожного лікаря, з яким буде укладена декларація (договір) по обслуговуванню вашої дитини. Довідкова служба буде мати лише інформацію про загальні години прийому лікаря-педіатра та його медичної сестри, номерів кабінетів, а не розподілу по потоках хворих та здорових дітей, які будуть визначатись безпосередньо лікарем та його медичною сестрою. Обслуговування дітей на дому буде вирішуватись безпосередньо лікарем-педіатром, з яким буде укладена декларація (договір) на обслуговування за допомогою інформації про постійні контакти лікаря, медичної сестри та пацієнтів.
Медреформа - це крок до неї - І.Хорошенюк До остаточного введення розподілу до 01.07.2017р. прийом викликів буде забезпечуватись по звичайній схемі, існуючій на теперішній час. На вторинному рівні, тобто запис до лікарів-спеціалістів, залишається попереднім, а саме - запис на сайті, по телефону та безпосередньо при зверненні в поліклініку при наявності направлення та форми №112/о («Історія розвитку дитини»). При невідкладних станах звернення не потребує попереднього запису.
Джерело: acc.cv.ua
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