В Україну для сертифікації вже прибули найдешевші в світі автомобілі індійської марки Baja

В Україну для сертифікації вже прибули найдешевші в світі автомобілі індійської марки Bajaj. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

Формально, Bajaj Qute - це навіть не автомобіль, а квадроцикл з закритим кузовом і 4-ма місцями. Ці особливості дозволяють йому вписуватися в діючі норми по екології і вийти на ринок з небувалою ціною.



Очікується, що за нього попроситимуть менше $ 4000.. Довжина Qute - 2752 мм, ширина - 1312 мм, а висота - 1650 мм .. Чотиримісна «колісниця» оснащена одноциліндровим бензиновим мдвигуном потужністю 13,5 к.с. Максимальна швидкість - 70 км / ч. Маса - 399 кг. Витрата палива приблизно 3 л / 100 км. Коробкою передач служить п'ятиступінчаста «секвенталка».



Є у Bajaj Qute і багажник на 44 л, плюс ззаду за сидінням також є невеликий відсік. Qute обладнаний замками дверей, ременями безпеки пасажирів і водія. Кузов - сталевий монокок. Кондиціонер, тільки вентилятор.



Можливо, такий автомобіль не буде користуватись великим попитом у споживачів, за наявності альтернативи у вигляді старих іномарок, або тих же авто на «Єврономер».



Цей ризик визнають в компанії-імпортері, але вважають, що попит на найдоступніший автомобіль на ринку все ж буде.

Його покупцями бачать «комерсантів», які спеціалізуються на доставках дрібних товарів або в якості транспорту для кур'єрських служб.

Нагадуємо, що українці стали активніше скуповувати нові автомобілі.