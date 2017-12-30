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В Україну для сертифікації вже прибули найдешевші в світі автомобілі індійської марки Baja
Переглядів Переглядів: 104  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 11:51
В Україну для сертифікації вже прибули найдешевші в світі автомобілі індійської марки Bajaj. Про це повідомляє AUTO-Consulting.
Формально, Bajaj Qute - це навіть не автомобіль, а квадроцикл з закритим кузовом і 4-ма місцями. Ці особливості дозволяють йому вписуватися в діючі норми по екології і вийти на ринок з небувалою ціною.
В Україну для сертифікації вже прибули найдешевші в світі автомобілі індійської марки Baja

Очікується, що за нього попроситимуть менше $ 4000.. Довжина Qute - 2752 мм, ширина - 1312 мм, а висота - 1650 мм .. Чотиримісна «колісниця» оснащена одноциліндровим бензиновим мдвигуном потужністю 13,5 к.с. Максимальна швидкість - 70 км / ч. Маса - 399 кг. Витрата палива приблизно 3 л / 100 км. Коробкою передач служить п'ятиступінчаста «секвенталка».
В Україну для сертифікації вже прибули найдешевші в світі автомобілі індійської марки Baja

Є у Bajaj Qute і багажник на 44 л, плюс ззаду за сидінням також є невеликий відсік. Qute обладнаний замками дверей, ременями безпеки пасажирів і водія. Кузов - сталевий монокок. Кондиціонер, тільки вентилятор.
В Україну для сертифікації вже прибули найдешевші в світі автомобілі індійської марки Baja

Можливо, такий автомобіль не буде користуватись великим попитом у споживачів, за наявності альтернативи у вигляді старих іномарок, або тих же авто на «Єврономер».
В Україну для сертифікації вже прибули найдешевші в світі автомобілі індійської марки Baja

Цей ризик визнають в компанії-імпортері, але вважають, що попит на найдоступніший автомобіль на ринку все ж буде.
Його покупцями бачать «комерсантів», які спеціалізуються на доставках дрібних товарів або в якості транспорту для кур'єрських служб.
Нагадуємо, що українці стали активніше скуповувати нові автомобілі.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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