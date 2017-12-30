Місячний посівний календар на січень 2018 року

Садові роботи в січні 2018 року

У будинку або зимових теплицях займіться вигонкою зелені петрушки, селери, цибулі, салату цікорного (вітлуф), гірчиці сарептської, коренеплодів редису скоростиглих сортів.

У січні також можна починати посів насіння багаторічників на розсаду для ранньої висадки в закритий грунт.

Огляньте насіння: відсортуйте, провітріть, перевірте на схожість. Занурте їх в 3-5 процентний розчин по вареної солі (30-50 грам солі на 1 літр води). Дрібне насіння спливе, а хороші великі осядуть на дно.

Після новорічних свят 2018 не поспішайте викидати живу ялину. Винесіть її з дому і спаліть, а золу зберіть в марлевий мішечок і зберігайте в сухому місці. Вона врятує розсаду від чорної ніжки, якщо тонким шаром розсипати її по поверхні грунту.







1 січня 2018 року зі 10:11 до 3 січня 2018 року 9:24 Місяць у знаку Рака. Повний місяць 2 січня о 04:25.



Сприятливий час: для поливу кімнатних рослин.

Несприятливий період: для посіву та пересадки рослин протягом доби до і після повного місяця.



3 січня 2018 року зі 9:24 до 5 січня 2018 року 10:13 спадний Місяць у знаку Лева.

Сприятливі час: для закладки на стратифікацію насіння яблуні, груші, ремонтантної суниці.

Несприятливий період: немає.



5 січня 2018 року зі 10:13 до 7 січня 2018 року 14:16 спадний Місяць у знаку Діви.

Сприятливий час: для приготування почвогрунта для посадки і посіву рослин на свіжу зелень.

Несприятливий період: немає.



7 січня 2018 року зі 14:16 до 9 січня 2018 року 22:06 спадний Місяць у знаку Терезів.

Сприятливий час: немає.

Несприятливий період: для посіву та пересадки рослин протягом 12 годин до і після зміни фази Місяця; для поливу кімнатних рослин і внесення добрив.



9 січня 2018 року зі 22:06 до 12 січня 2018 року спадний Місяць у знаку Скорпіона.

Сприятливий час: для поливу кімнатних рослин, посадки цибулі-ріпки, коренеплодів петрушки для вигонки на зелень.

Несприятливий період: немає.



12 січня 2018 року зі 9:05 до 14 січня 2018 року 21:43 спадний Місяць у знаку Стрільця.

Сприятливий час: для формування, обрізки кімнатних рослин; для посіву на розсаду насіння баклажана, перцю, томата.

Несприятливий період: немає.



14 січня 2018 року зі 21:43 до 17 січня 2018 року 10:33 Місяць у знаку Козерога. Молодик 17 січня в 4:18.

Сприятливий час: немає.

Несприятливий період: для посіву та пересадки рослин протягом доби до і після молодика.



17 січня 2018 року зі 10:33 до 19 січня 2018 року 22:28 зростаючий Місяць у знаку Водолія.

Сприятливий час: немає.

Несприятливий період: для поливу кімнатних рослин.



19 січня 2018 року зі 22:28 до 22 січня 2018 року 8:28 зростаючий Місяць у знаку Риб.

Сприятливий час: для перенесення кольорів, які поставили на вигонку, в тепле світле приміщення; для поливу кімнатних рослин.

Несприятливий період: немає.



22 січня 2018 року зі 8:28 до 24 січня 2018 року 15:41 зростаючий Місяць у знаку Овна.

Сприятливий час: для стратифікації насіння яблуні, груші, суниці ремонтантної; для посіву на розсаду насіння баклажана, перцю, томата.

Несприятливий період: немає.



24 січня 2017 року з 15:41 до 26 січня 2018 року 19:41 зростаючий Місяць у знаку Тельця.

Сприятливий час: для приготування почвогрунта для вирощування розсади овочевих рослин.

Несприятливий період: для посіву та пересадки протягом 12 годин до і після зміни фази Місяця.



26 січня 2018 року зі 19:41 до 28 січня 2018 року 20:59 зростаючий Місяць у знаку Близнюків.

Сприятливий час: для посіву на розсаду насіння гвоздики Шабо та інших квітів; для установки на вигонку цибулинних квітів.

Несприятливий період: для поливу кімнатних рослин.



28 січня 2018 року зі 20:59 до 30 січня 2018 року 20:54 зростаючий Місяць у знаку Рака.

Сприятливий час: для посіву та посадки на вигонку зелені (цибуля на перо, салати та ін.); для поливу кімнатних рослин.

Несприятливий період: немає.



30 січня 2018 року зі 20:54 до 1 лютого 2018 року 21:14 Місяць у знаку Лева. Повний місяць 31 січня о 15:28.

Сприятливий час: немає.

Несприятливий період: для посіву та пересадки рослин протягом доби до і після повного місяця.



Прикмети садівника і городника на січень 2018 року

Коли в січні березень, бійся в березні січня.

Якщо в січні часті снігопади і хуртовини, то в липні часті дощі.

У січні висить багато частих і довгих бурульок – урожай буде хороший.

Якщо січень холодний, липень буде сухий і спекотний: не чекай грибів до осені.

Ясна і холодна погода на Водохреще (19 січня) – до посушливого літа; похмура і сніжна – кобільному врожаю.

Сніг на Тетянин день (25 січня) – літо дощове, прогляне сонечко – до раннього прильоту птахів.