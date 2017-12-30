Коли у січні варто вирушати на риболовлю: місячний календар рибалки

Щоб дарма не витрачати час на риболовлі, скористайтесь місячним календарем 2018 року

Рекомендуємо для риболовлі в січні вибирати глибокі річки або озера, для підгодівлі риби використовувати звичайний корм, так як в зимову пору року вона дуже ляклива.

Найкращий кльов буде з 6 по 14 січня та з 19 по 26 січня.

А ось 1-4,15,29-31 січня від риболовлі толку не буде, тому краще не витрачати на неї свій час.

Натомість можна порибалити 5,16-18,27 і 28 січня.

Астрологи стверджують, що в ці дні великого клювання чекати не доведеться, але кілька рибин можна зловити.