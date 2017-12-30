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Завтра в Рівному відкриють майдан Музики
Переглядів Переглядів: 58  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 14:28
4 січня о 17.00 біля приміщення залу камерної та органної музики, що на вулиці Соборній в Рівному, відкриють майдан Музики.
Як повідомили в Рівненській обласній філармонії, зокрема планується відкриття скульптури, яка розміщена на площі перед будівлею, презентація підсвітки органного залу, годинника з курантами, привітання обласної та міської влади.
Крім того, артисти філармонії для рівнян та гостей міста подарують святковий концерт.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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