Завтра в Рівному відкриють майдан Музики

4 січня о 17.00 біля приміщення залу камерної та органної музики, що на вулиці Соборній в Рівному, відкриють майдан Музики.

Як повідомили в Рівненській обласній філармонії, зокрема планується відкриття скульптури, яка розміщена на площі перед будівлею, презентація підсвітки органного залу, годинника з курантами, привітання обласної та міської влади.

Крім того, артисти філармонії для рівнян та гостей міста подарують святковий концерт.