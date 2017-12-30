Старшокласники Рівненщини вчилися у Школі громадянської активності

Молодь Рівненщини навчали активності та волонтерству у «Школі сприяння розвитку громадянського суспільства»

Такий проект реалізували на базі НУ «Острозька академія» за участю найбільш мотивованих старшокласників. Їх обрали під час семінарів, які проводилися у семи школах Гощанського, Корецького та Острозького районів.

Проект реалізовувався за кошти обласного бюджету за сприяння управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської ОДА. Організувала захід ГО «Волонтерський рух Спільно Гоща», яка долучилася і до співфінансування проекту.

Насамперед у навчальних закладах волонтери громадської організації провели семінари на тему громадянського суспільства. Зустрічі відбувалися під гаслом «Будь тією зміною, яку ти хочеш бачити у світі». Також старшокласники отримали розроблені волонтерами інформаційні буклети «Громадянська активність – крок до самореалізації та успішної кар’єри» та запрошення для реєстрації у проекті «Школа сприяння розвитку громадянського суспільства».

Усі бажаючі взяти участь у проекті проходили Інтернет-анкетування. У результаті було обрано 20 найбільш мотивованих молодих осіб, які й стали учасниками Школи.

Тренінг для учасників провів досвідчений тренер – директор Фонду Сприяння Лідерству «Стандарт» Сергій Терентьєв. Під час заходу відбулися й дискусії на теми «Як захистити свої права та інтереси», «Волонтерство та комунікація в команді», «Мистецтво виступу та презентації», «Проектний менеджмент».

«Основна мета наших зустрічей – навчитися правильно брати участь у формуванні громадянського суспільства та мати активну громадську позицію. Тільки активні люди можуть формувати потужне суспільство із правильно розставленими соціальними пріоритетами. Ми спробували показати старшокласникам, що активність й дія – це формула успішності: особистої та суспільної», - розповів Сергій Терентьєв.

Також учасники Школи мали можливість безпосередньо поспілкуватися із засновниками ГО «Волонтерський рух Спільно Гоща». Волонтери розповіли, як створювалась організація й чим вона займається. Поділилися досвідом волонтерства й студенти Острозької академії.