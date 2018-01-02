радиційно, вже 35 рік поспіль, у приміщенні обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву відбулось свято баскетболу.

На ньому вручали кубки та грамоти найкращим спортсменам та тренерам.



Нагадаємо, із 14 команд спортивної школи різних вікових категорій, які приймали участь у чемпіонатах України, 6 піднялися на п’єдестал пошани. А ще, 24 учні ОСДЮСШОР увійшли до складу збірних команд України на чемпіонатах Європи та Світу. У штабах Національної збірної працювали також 5 тренерів цього ж закладу.

Свято пройшло в атмосфері дружби та чудового настрою. У веселих естафетах та конкурсах позмагалися усі учні баскетбольного відділення.

Наприкінці всі юнаки та дівчата отримали пам'ятні та солодкі подарунки. А ще, визначили кращих гравців року та тренера. Індивідуальні нагороди отримали учні – Владислав Опалько, Дарина Степанюк та тренер Олег Максютинський.

