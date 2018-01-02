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Свято баскетболу
Переглядів Переглядів: 71  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 11:36
радиційно, вже 35 рік поспіль, у приміщенні обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву відбулось свято баскетболу.
На ньому вручали кубки та грамоти найкращим спортсменам та тренерам.
Свято баскетболу

Нагадаємо, із 14 команд спортивної школи різних вікових категорій, які приймали участь у чемпіонатах України, 6 піднялися на п’єдестал пошани. А ще, 24 учні ОСДЮСШОР увійшли до складу збірних команд України на чемпіонатах Європи та Світу. У штабах Національної збірної працювали також 5 тренерів цього ж закладу.
Свято пройшло в атмосфері дружби та чудового настрою. У веселих естафетах та конкурсах позмагалися усі учні баскетбольного відділення.
Наприкінці всі юнаки та дівчата отримали пам'ятні та солодкі подарунки. А ще, визначили кращих гравців року та тренера. Індивідуальні нагороди отримали учні – Владислав Опалько, Дарина Степанюк та тренер Олег Максютинський.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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